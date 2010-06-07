ستون ألف مسافر عبر مطار عدن الدولي العام الماضي

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عدن برس / سبأ -
بلغ عدد المسافرين الواصلين والمغادرين عبر مطار عدن الدولي خلال العام الماضي 2016م، 60 ألف و 649 مسافراً.
وأكد مدير الجوازات في مطار عدن العقيد ارسلان الهمشري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن حركة المسافرين في المطار بدأت تعود إلى طبيعتها بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة والسلطة المحلية بعدن.
وأوضح أن عدد الواصلين إلى مطار عدن خلال العام الماضي بلغ 25 ألف و 608 ركاب من اليمنيين والعرب، و 4 آلاف و 57 راكباً من الأجانب، كما بلغ عدد المغادرين من اليمنيين والعرب والأجانب قرابة 31 ألف مسافراً.
وأكد الهمشري أن تحسن الجوانب الأمنية في عدن ساهم في تسهيل حركة المسافرين من وإلى مطار عدن الدولي.
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