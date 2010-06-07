RED PURPLE BLACK
اخر تحديث السبت, كانون2 21st 2017 - 00:54
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • الاكثر قراءة

  • قضايا فساد

  • تقارير

شطارة يتساءل هل يعي الرئيس هادي خيانة الإصلاح لشرعيته؟!

عدن برس / خاص - تساءل رئيس تحرير موقع "عدن برس" الإلكتروني الإخباري لطفي شطارة قائلاً: لا نعرف حتى الآن الدور الذي لعبه او يلعبه حزب الإصلاح

ترامب يؤدي اليمين رئيسا رغم الاحتجاجات ويقول "أمريكا أولا"

عدن برس/رويترز- أدى دونالد ترامب اليمين يوم الجمعة ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة خلفا لباراك أوباما وقال لبلد منقسم بشدة إنه سيتبع سياسات في

نقابة الخارجية بعدن تقاضي الوزارة للحصول على حقوق أعضائها

عدن برس / خاص- استعرضت الجمعية العمومية لنقابة موظفي وزارة الخارجية / عدن في اجتماعها الإستثنائي الذي عقدته جملة من مشاكل الموظفين.

ستون ألف مسافر عبر مطار عدن الدولي العام الماضي

عدن برس / سبأ - بلغ عدد المسافرين الواصلين والمغادرين عبر مطار عدن الدولي خلال العام الماضي 2016م، 60 ألف و 649 مسافراً.

ولد الشيخ يبحث مع الجبير الأزمة اليمنية قبل زيارة صنعاء

عدن برس / متابعات - التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قبل زيارة مرتقبة إلى صنعاء.

سكان لعدن برس..موجة جديدة من غارات التحالف تقتل العشرات بالحديدة

عدن برس/خاص- قصفت مقاتلات التحالف العربي في ساعة متأخرة ليل الخميس الجمعة مواقع عدة للمسلحين الحوثيين وصالح في محافظة الحديدة المطلة على البحر الاحمر غربي اليمن في

البيضاء..المقاومة تسيطر على موقع حيد الملح ومقتل حوثيين في كمين اخر

عدن برس/خاص- أبلغ عدن برس مصدر ميداني في المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وسط اليمن أن مقاتلو المقاومة بآل حميقان شنوا هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي وصالح في مديرية

ألاخبار

شطارة يتساءل هل يعي الرئيس هادي خيانة الإصلاح لشرعيته؟!

  • طباعة
التفاصيل
عدن برس السبت, 21 كانون2/يناير 2017

عدن برس / خاص -
تساءل رئيس تحرير موقع "عدن برس" الإلكتروني الإخباري لطفي شطارة قائلاً: لا نعرف حتى الآن الدور الذي لعبه او يلعبه حزب الإصلاح

سوا قبل او أثناء الحرب، او ماذا يخطط له الآن لما بعدها.

 

وأضاف شطارة: الا ان الكثيرين يتفقون ان الإصلاح هو الحزب الوحيد الذي تحالف مع المخلوع صالح لسنوات طويلة منذ تحالفه في اجتياح الجنوب عام 1994، ثم ما لبت ان تآمر عليه عندما استشعر أن الغضب الشعبي يتصاعد ضد المخلوع وإن أيامه في السلطة لن تستمر طويلا، فكان للاصلاح كل ذلك الدور للتسريع بالاطاحة به وركوب موجة ثورة الشباب وتحقق له ما كان يخطط له بعناية.

ولفت إلى أن الإصلاح يكرر اليوم مع شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي نفس الدور الانتهازي الذي اعتاد عليه في نهجه السياسي، وأن ذلك برز واضحا من خلال مجريات عاصفة الحزم خيانته التي كشفت دوره في تعز تحديدا، حيث مزق مقاومتها وساهم في إضعاف معنويات شبابها حتى لا تسقط من قبضة المركز المقدس الذي ينتمي إليه غالبية قيادات الإصلاح.

كما أشار رئيس تحرير "عدن برس" شطارة، إلى أنه لا يخفى أن خيانة الاصلاح للشرعية انه وعوضا من الضغط على الانقلابيين الحوثيين وصالح في الجبهات الملتهبة وابرزها الشريط الساحلي من باب المندب حتى المخا، فقد توقف الإصلاح عن تقديم أي دعم لجبهات القتال بالرجال او حث أنصاره الذي يقول انهم بالملايين على طول وعرض البلاد لدعم التحالف او مساندة المقاومة الجنوبية في مناطق الشمال.

وذكر أن الإصلاح كشف عن نواياه الخبيثة في إطالة الحرب لإضعاف الجنوبيين الذين صمدوا بقوة مع التحالف سوا في الجنوب او الشمال، كونه هدف الإصلاح بات واضحا ويتمثل في استنزاف التحالف واطالة الحرب وجعل الجنوبيين يدفعون ثمن مواقفهم مع التحالف من خلال الخسائر في الأرواح في الجبهات التي يشاركون بها، وسعيهم في خلخلة لحمة الجنوبيين على ارضهم بعد تحريرها.

وأوضح أنه اذا بقي الرئيس هادي مغمض عينيه على خيانات الإصلاح الواضحة عسكريا، فإنه سيصحى يوما وبعد فوات الأوان وقد أنقضوا على شرعيته، خاصة وأنهم استطاعوا من خلال ابتزازهم للشرعية في الحصول على مكاسب جمة من أبرزها توغلهم حول سلطة قراره وسيطرتهم على الإعلام الذي سخروه لاجندتهم القذرة في إطالة الحرب وإضعاف الشرعية سياسيا وعسكريا قبل الانقضاض عليها، خاصة وأن نائب الرئيس علي محسن الأحمر يعد أكبر مناصر لهذا الحزب الانتهازي بدون منازع وحصانهم الذي يراهنون عليه.

شارك هذا المقال

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

.

قضية وتعليق- بقلم : رئيس التحرير
شطارة يطالب حميد الاحمر وعبر قناة " سهيل " اما الاعتراف والاعتذار او نفي مسؤوليته عن الفوضى في الجنوب

play-symbo2l

كتابات حرة

التصالح والتسامح كعملية موضوعية .. بقلم / دكتور ياسين سعيد نعمان

التصالح والتسامح مسألة لا تقررها الرغبات التي تتجسد كحاجة لحظية لدى هذا الفريق او ذاك من الناس وإنما هي حاجة

الاصلاح والحالة العدائية للثورة الجنوبية {الحراك} .. بقلم / أحمد بلفقيه

عندما بدأ الحراك تأسيس ثورته في 30 أكتوبر 2008 م في إطار منظم بالعسكرية بيافع حين شكل المجلس الوطني

لماذا يحظى الزبيدي بقبول جماهيري -بقلم أحمد حرمل

سجل اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن حضورا" بارزا" في

اليمن: "فرص الجنوب في الإنفصال" .. بقلم / مصطفى النعمان

ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن أخطرها على الإطلاق سيكون مشهد

اردوغان.. كلاكيت ثاني مرة.. بقلم / فيصل منصور سالم

هاهي الأنباءُ تُزوِدنا كل يوم بنبأ كظيم عن تركيا التي (كانت) وادعة آمنة حتى ابتلاها الله بموبؤ سقيم اسمه اردوغان..سياسيٌ عابثٌ

*الجنــوب بعـد الإنتصــار الجريــح* .. بقلم / د.أحمد علي عبد اللاه

الدولة الجنوبية التي فقدت عقلها في صباح بعيد، ثم تم تصديرها كسلعة مضروبة، لن تعود إلا بجهود جبارة موحدة وبأداء مختلف تماماً عما نراه اليوم.

عن تهريب الأسلحة .. بقلم / د.عيدروس نصر ناصر

عرب على علم بتهريب اسلحه للحوثيين ..

القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه

 

lutfi_shatara@yahoo.co.uk
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • إتجاهات

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • نافذة على الخليج

مسدوس للمستقلة : لا حل لقضية الجنوب الا بإستفتاء شعبه صنعاء – لندن " عدن برس "  16 – 10 – 2010 - كيف تقرأون المشهد السياسي في ظل الازمات المتعدده التي... Read more
السعدي: النظام في اليمن يبحث عن حلول لبقائه في الحكم صنعاء – لندن " عدن برس " : 13 – 11 – 2010 أكد الدكتور محمد السعدي الأمين المساعد للتجمع اليمني... Read more
الرئيس علي ناصر محمد : لن نتخلى عن الحراك ولا وصاية على قادته في الميدان واشنطن – لندن " عدن برس " : 28 – 11 – 2010 هو (أبو جمال) الرئيس علي ناصر محمد .. لا يسلَّم سلاحه... Read more
المفكر عبدالباري طاهر : اليمن بحاجة الى ثورة إحتجاجية لإسقاط النظام صنعاء – لندن " عدن برس " : 16 – 5 – 2010 قال الأستاذ عبدالباري طاهر المفكر اليمني المعروف بان... Read more
سالم صالح : ما يجري في الجنوب هو رد فعل لنتائج حرب94 التي أحرفت مسار الوحدة الخليج – لندن " عدن برس " عادت الأزمة السياسية في البلاد إلى نقطة الصفر بعد توقف الحوار بين حزب... Read more
طارق الفضلي: لو تقاتلنا كشمال وجنوب لن يبقى أخضر أو يابس جنوب اليمن: عرفات مدابش – الشرق الاوسط – لندن " عدن برس " - عندما انضم طارق الفضلي، عضو الأمانة... Read more
باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني : الجنوبيون لن يقبلوا بالصيغة الاندماجية صنعاء – لندن " عدن برس " - حاوره: حسين اللسواس كشف عن اللقاءات التي عقدها مع قيادات معارضة... Read more
شعفل عمر : الحزب اعطى البيض كل شيئ بينما هو اساء للحزب اكثر مما افاده القاهرة – لندن " عدن برس " - قال شعفل عمر وهو القيادي الجنوبي البارز والذي عاصر العديد من المراحل... Read more
د. الفقيه : علي عبد الله صالح هو الخطر الأكبر على اليمن والنظام انتهت صلاحيته المانيا – صنعاء – لندن " عدن برس " – دخلت المواجهات في اليمن مرحلة حرجة مع اتساع نطاقها وسقوط... Read more
صالح شائف : العلاقة بين الشمال والجنوب سوف تتم مناقشتها بعد سقوط النظام اليمني القاهرة " لندن " عدن برس " خاص - شهدت اليمن مؤخرا انتفاضة واسعة للشعب اليمني في شمال اليمن وجنوبه... Read more
باذيب: الثورة حققت انجازات كبيرة زالنظام نهايته الحتمية الرحيل عدن - لندن " عدن برس " - د.واعد باذيب (استاذ جامعي وناشط في الثورة الشبابية الشعبية/ عدن) 1/ إلى... Read more
خالد الوزير : دبي تحايلت وماطلت في تنفيذ إتفاقيتها في عدن وميناء ميدي يتبع وزارة الثروة السمكية لندن " عدن برس " - عدم الاستفادة من الاخطاء والعيوب الجسيمة التي رافقت المرحلة السابقة سوف ينعكس... Read more

free counters