تجدد أزمة المشتقات النفطية في عدن بسبب احتكار شركة عرب جلف

ألاخبار

عدن برس / خاص -

أقرت القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اعتماد ودمج رجال المقاومة من آل حميقان في محافظة البيضاء بالقوات المسلحة.

وقالت مقاومة آل حميقان بالبيضاء إن اعتماد ودمج المقاومة في القوات المسلحة جاء بعد عامين من النضال ومقاومة الميليشيات الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح.

كما عبرت عن شكرها للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي، وقيادة الحكومة وكل من بذل الجهد الكبير في سبيل دمج رجال المقاومة بالقوات المسلحة وفي مقدمتهم مستشار رئيس الجمهورية محمد موسى العامري والشيخ عبدالوهاب الحميقاني أمين عام حزب الرشاد.