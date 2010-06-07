رئيس الجمهورية يصدر قرارين جديدين

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عدن برس / خاص -

التقى صباح اليوم السبت محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزُبيدي، ونائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، وبحضور مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع ومدير مكتب محافظ عدن منصور زيد، وناقشت القيادات في اللقاء مجمل القضايا التي تتصدر المشهد في العاصمة عدن.

وعقب اللقاء قام كل من الزُبيدي والشدادي بزيارة ميدانية إلى بعض المواقع السياحية في مديرية التواهي، واطلعا على حجم الأضرار والعبث الذي طالها جرّاء الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية التابعة للحوثي وصالح، على محافظات الجنوب في مارس 2015م.

كما قاما بزيارة فندق الشيراتون وفندق عدن ومواقع سياحية أخرى تعرضت للتدمير في العاصمة عدن، كما شملت الزيارات مقر المنطقة العسكرية الرابعة وتفقدا حجم الأضرار التي تعرضت لها المنطقة العسكرية الرابعة في مديرية التواهي.