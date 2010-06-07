رئيس الجمهورية يصدر قرارين جديدين

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عدن برس/عدن-

ترأس محافظ حضرموت جنوب شرق اليمن اللواء الركن احمد سعيد بن بريك اليوم السبت اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء لمناقشة القضايا الخاصة بتعزيز الأمن العام وزيادة مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة والبرامج التي تنفذها السلطة المحلية لتوفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الأمن وكذلك الخدمات ذات الارتباط بحياة الناس اليومية .

في الاجتماع أعرب محافظ حضرموت عن سعادته بأول لقاء له بالمكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء والذي يأتي من أجل استنهاض أدوار ومسؤوليات كافة القيادات المدنية والأمنية لتعزيز الأوضاع الأمنية التي تمثل هاجس لكل المواطنين ..داعيا قيادات السلطة المحلية باعتبارها ترأس اللجان الأمنية على مستوى المديريات أن يكون الجانب الأمني في طليعة أعمالها وأنشطتها .

ونقل المحافظ تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر إلى جميع أعضاء المكتب التنفيذي ومن خلالهم إلى كافة أبناء وادي حضرموت والصحراء..منوها في هذا السياق إلى النتائج المثمرة لزيارة الرئيس ورئيس الوزراء إلى المحافظة مؤخرا ..لافتا إلى أن مديريات الوادي والصحراء حظيت بنحو 80 بالمائة من توجيهات فخامة الرئيس والتي شملت زيادة الطاقة الكهربائية وسفلتة عدد من الطرقات ، متمنيا تفاعل الجميع مع نتائج تلك الزيارة وترجمة ما أسفر عنها على صعيد الواقع العملي .

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) فقد دعا بن بريك قادة الوحدات العسكرية والأمنية الى وضع الخطط الدقيقة للقضاء على عناصر القاعدة أينما وجدوا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذه المهام والأهداف بهذا الخصوص..لافتا إلى ضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة العسكرية والأمنية لتأمين وتسهيل الوصول إلى أماكن تواجد العناصر الإرهابية التي لا هم لها إلا إقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار .

واكد محافظ حضرموت على ضرورة تسخير الإمكانيات الفنية والبشرية المتوفرة من اجل تامين خدمات المواطنين ..مشدداً على ان يبذل مدراء الأجهزة التنفيذية كل ما بوسعهم من اجل معالجة عدد من الإشكاليات وخلق علاقة تكاملية متينة مع المجتمعات المحلية للتغلب على كثير من الأمور التي تتطلبها حياة الناس..مشيداً بموقف ومساندة قوات التحالف العربي مع قيادة السلطة المحلية في كثير من المجالات .

وتطرق المحافظ إلى الجهود المبذولة في سبيل استمرار الخدمات الملامسة لحياة المواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه.

وكان وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري قد رحب في مستهل الاجتماع بالمحافظ متمنيا أن تكون لزيارته لوادي حضرموت والصحراء نتائج تثمر في تحقيق تطلعات أبناء مديريات الوادي والصحراء ..مشيداً بما تم تحقيقه في كثير من المجالات منذ أن تولى المحافظ مهامه وفي مقدمة ذلك القضاء على عناصر القاعدة التي كانت تسيطر على مناطق الساحل .

حضر الاجتماع عضو مجلس الشورى عبد الرحيم عتيق ووكلاء المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وسالم بن شرمان وعبد الهادي التميمي وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير شركة النفط بساحل حضرموت وعدد آخر من المسئولين.