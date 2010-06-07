انتحاريان فجرا نفسيهما اثر تبادل اطلاق النار مع الشرطة السعودية

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عدن برس/خاص-

قال سكان ومصدر قبلي لعدن برس أن غارة لطائرة بلا طيار يعتقد انها امريكية استهدفت عناصر تنظيم القاعدة بينهم قيادات في محافظة البيضاء وسط اليمن مساء اليوم السبت في ثاني ضربة خلال اقل من 24 ساعة.

واضافوا ان ثلاثة اشخاص على الاقل قتلوا في الغارة التي وقعت في بلدة الفرعة بمديرية الصومعة احد اهم معاقل تنظيم القاعدة جناح جزيرة العرب الذي مقره اليمن.

واستهدفت الغارة سيارة كانت تسير بين تخوم الجبال.

ومساء يوم الجمعة وقعت غارة لطائرة بدون طيار استهدفت شخصين قتل احدهم في المنطقة ذاتها التي تعتبر احد ابرز معاقل عناصر تنظيم القاعدة. وقال مصدر قبلي لعدن برس أن القتيل قيادي في الصف الاول يدعى أبو أنس.

وقبل اسابيع قليلة وقعت ثلاث غارات في نفس المنطقة وقتلت اعضاء بارزين بينهم قيادي من محافظة أبين.