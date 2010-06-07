تعز..حظر تجوال الدراجات النارية بعد حوادث اغتيالات اليومين الماضيين

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عدن برس/خاص-

أقرت الحملة الأمنية بمحافظة تعز وسط اليمن اليوم السبت حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار بالمناطق المحررة في المحافظة التي مازالت تقاتل مليشيا الحوثي وصالح في الجهة الشرقية.

وقررت الحملة بدأ انتشار حملة أمنية مواكبة للاجراءات التي طالت ايضا حظر تجوال الدراجات النارية ليلا. وجاءت الخطوة عقب عمليات اغتيال استهدفت جنود في الجيش والمقاومة الشعبية خلال الـ الثمانية والاربعين الساعة الماضية.

وترأس نائب مدير عام شرطة تعز، العقيد محمد عبدالله المحمودي، ومدير الاستخبارات العسكرية العقيد عبده البحيري، اجتماعاً ضم أعضاء الحملة الأمنية وممثلي الألوية لتنفيذ عدد من الإجراءات الأمنية للحد من الاختلالات.

وحسب المركز الإعلامي لقيادة محور تعز أقر الاجتماع الانتشار الأمني في المدينة ابتداء من ليلة اليوم السبت ونشر النقاط والقوات الأمنية في المربعات المحررة وحظر تجوال الدراجات النارية ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً.

وتهدف الاجراءات إلى بسط نفوذ الدولة في المناطق المحررة ومنع وقوع أي اختلالات فيها.

وخلال يومي الجمعة والخميس قتل 5 من الجنود وأفراد المقاومة في عمليات اغتيالات مسلحين يستقلون دراجات نارية فيما يوضح ان المدينة التي بدأت تتحرر ستأخذ طابع اعمال انفلات امني وفوضى يدبر لها عناصر تابعة للنظام صالح واجهزته الأمنية.