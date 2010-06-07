رئيس الجمهورية يستقبل رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولية

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عدن برس/خاص-

قال ناشطون أن قوات الحماية الرئاسية اعتقلت اليوم الأحد الناشطين المحامي نزار سرارو وعاد نعمان فيما فرقت بالرصاص وقفة احتجاجية يتقدمها أمهات المعتقلين والمخفين قسريا للمطالبة بإطلاق سراح اولادهم.

وقال أحد الناشطين لعدن برس أن قوات الحماية الرئاسية عند بوابة قصر معاشيق في منطقة حقات بعدن فضت بالقوة الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها الأسبوع الماضي ناشطون للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمختفين دون أن توجه لهم تهم او يقدموا الى المحاكمة.

وأضاف :"ان أطقم عسكرية وجنود راجلون اطلقوا الرصاص الحي في الهواء لتفريق جموع الوقفة ثم اعتقلوا اثنين هما عاد نعمان ونزار سراروا واقتادوهما الى مكان مجهول".

وهذه اول مرة تنظم وقفة احتجاجية شعبية امام قصر الرئاسة في عدن العاصمة المؤقتة لليمن حيث يقيم رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء الحكومة للمطالبة بالإفراج عن معتقليين ومخفيين قسريا منذ ما بعد تحرير مدينة عدن في يوليو 2015.

ولم يتسنى للموقع الاتصال بمصدر رئاسي للحصول على توضيح لكن مسؤولا حكوميا قريب من الرئاسة أبلغ عدن برس أن الناشطين "النعمان" و"سراروا" في طريقهم الى منازلهم.

ولم يعطي المسؤول الحكومي تفاصيل أخرى.