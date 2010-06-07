عدن..المصافي والنفط تبحثان قضايا ازمة الوقود والمرتبات

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عدن برس/خاص-

عقد ظهر اليوم الأحد في مبنى شركة مصافي عدن لقاء بين ادارة شركة مصافي عدن وإدارة شركة النفط عدن حيث بحثا القضايا المشتركة وابرزها ازمة الوقود في العاصمة المؤقتة لليمن عدن.

ورحب المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن الأستاذ/ محمد عبدالله ابوبكر البكري بقيادة شركة النفط عدن مؤكدا على أهمية عقد هذه اللقاءات التي تهدف إلى معالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجة الشركتين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن للشركتين العمل بصورة تكاملية ومشتركة خدمة لمصلحة الشركتين وموظفيها وتضمن توفير المشتقات النفطية للأسواق المحلية ودفع مستحقات عمال وموظفي الشركتين في أوقاتها المحددة.

من جانبه شكر الأخ ناصر بن حدور مدير شركة النفط عدن قيادة شركة مصافي عدن على عقد مثل هدة اللقاءات وان تكون بصورة مستمرة وذلك لأهميتها لاستقرار العمل بين الشركتين وأهمية التنسيق لإيجاد آلية عمل مشتركة تضمن توفير المشتقات النفطية للأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء الأخ هاني اليزيدي مامؤر مديرية البريقة وقيادة النقابة في الشركتين.