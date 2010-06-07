رئيس الجمهورية يهنئ الجيش والمقاومة الجنوبية بتحرير المخا

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عدن برس/سبأ-

تكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية الجنوبية المسنودة بالتحالف العربي اليوم الاثنين من تحرير مدينة المخا غرب محافظة تعز بالكامل من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وابلغ نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء احمد سيف اليافعي اليوم الاثنين باتصال هاتفي الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بان قوات الجيش والمقاومة الجنوبية تمكنت من تحرير المخا بالكامل بعد معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية.

وهنأ الرئيس القادة والصف والضباط وأبطال الجيش والمقاومة وكافة الشرفاء من ابناء الشعب بهذه الانتصارات الساحقة التي حققها ابطال الجيش والمقاومة المسنودين بالتحالف العربي..مشدداً على ضرورة مواصلة مثل هذه الانتصارات في كافة المواقع والجبهات في مختلف المحافظات حتى يتم تطهيرها وتخليصها من مليشيا الموت والدمار.

وأشاد الرئيس بالدور الايجابي لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات الذي كان له الاسهام الفاعل في هذا الانتصار وغيره من الانتصارات التي تحققت على ارض الواقع.

وترحم رئيس الجمهورية عن الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة دفاعاً عن الوطن..متمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.