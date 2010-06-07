تحرير المخا .. يؤمن الملاحة الدولية ويحرم الانقلابيين من تهريب الأسلحة

ألاخبار

عدن برس / خاص -

تساهم الانتصارات الميدانية الكبيرة التي حققتها قوات الجيش والمقاومة الجنوبية المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للشرعية في اليمن، والمتمثلة بتحرير مدينة وميناء المخا الإستراتيجي، من قبضة ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، في تأمين خطوط الملاحة الدولية وحرمان الميليشيات الانقلابية من تهريب الأسلحة عبر المنفذ البحري الهام.

وتأتي انتصارات قوات الجيش والمقاومة بقيادة القائد العسكري الجنوبي اللواء ركن هيثم قاسم طاهر، وإسناد التحالف العربي في إطار العملية العسكرية الواسعة "الرمح الذهبي"، التي انطلقت قبل حوالي أربعة أسابيع، وتكللت بتحرير عدد من المناطق ابتداءً من باب المندب مروراً بذُباب والعمري، وصولاً إلى المخا وجميعها واقعة على طول الشريط الساحلي الغربي للبلاد، وأعطت الانتصارات دافعاً معنوياً كبيراً للمقاتلين من قوات الجيش والمقاومة الجنوبية، والتي تتأهب حالياً لمواصلة التقدم صوب محافظة الحديدة (غربي البلاد).

وتحتم الأوضاع على الصعيد الميداني في جبهات القتال ضرورة مواصلة قوات الجيش والمقاومة مثل هذه الانتصارات في كافة المواقع والجبهات وبمختلف المحافظات حتى يتم تطهيرها وتخليصها من ميليشيا الموت والدمار، مستفيدة بذلك من الأدوار الداعمة والفعالة لقوات التحالف العربي المساندة لها من خلال تقديم الدعم العسكري والعمليات الاستطلاعية والغطاء الجوي، لتمكين المقاتلين بالتالي من مواصلة التقدم وتحقيق الانتصارات، وفقاً للخطط العسكرية المحددة سلفاً.

وحظيت تلك الانتصارات الكبيرة بإشادة القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، نظير الدور الكبير لقوات الجيش والمقاومة ودول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية والإمارات، التي قامت بأدوار محورية وإستراتيجية، وأشاد الرئيس هادي، بالدور الايجابي لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان له الإسهام الفاعل في هذا الانتصار وغيره من الانتصارات التي تحققت على أرض الواقع.

كما هنأ الرئيس هادي، القادة والصف والضباط وأبطال الجيش والمقاومة وكافة الشرفاء من أبناء الشعب اليمني بهذه الانتصارات الساحقة التي حققها أبطال الجيش والمقاومة المسنودين بالتحالف العربي، وترحم على الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة دفاعاً عن اليمن الاتحادي الجديد، متمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.