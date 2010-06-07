«الرمح الذهبي» تحرر المخا بإسهام إماراتي فاعل

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عدن برس / فاروق عبدالسلام -

أشادت القيادة السياسية والعسكرية اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالدور الكبير للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار قوات التحالف العربي بعملية «الرمح الذهبي» التي انطلقت قبل نحو أربعة أسابيع، وتكللت بتحرير كامل مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي الواقع غرب محافظة تعز والساحل الغربي بالقرب من باب المندب، من ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح.

وأكدت القيادات اليمنية أن الدور الإماراتي ساهم بأدوار محورية واستراتيجية في دعم القوات البرية والمقاتلين في الميدان، بتحرير المخا وتأمين خطوط الملاحة الدولية، الأمر الذي حرم ميليشيا الحوثي وصالح، من الاستفادة من المنفذ البحري لتهريب الأسلحة إليهم، كما أعطت الانتصارات دافعاً معنوياً كبيراً للمقاتلين من قوات الجيش والمقاومة لمواصلة التقدم صوب محافظة الحديدة (غربي البلاد).



وأشاد هادي، بالدور الإيجابي لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان له الإسهام الفاعل في هذا الانتصار وغيره من الانتصارات التي تحققت على أرض الواقع.

وهنأ هادي القادة وضباط الصف والضباط وأبطال الجيش والمقاومة، وكل الشرفاء من أبناء الشعب اليمني بهذه الانتصارات الساحقة التي حققها أبطال الجيش والمقاومة المسنودين بالتحالف العربي، مشدداً على ضرورة مواصلة مثل هذه الانتصارات في كل المواقع والجبهات في مختلف المحافظات حتى يتم تطهيرها وتخليصها من ميليشيا الموت والدمار.

وترحم على الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة دفاعاً عن اليمن الاتحادي الجديد، متمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل، وذلك خلال إبلاغ نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء ركن أحمد سيف اليافعي، باتصال هاتفي الرئيس هادي، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير المخا بالكامل بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية.

وقال مساعد وزير الدفاع اللواء ركن عبدالقادر العمودي ل«الخليج»، إن الدور الإماراتي في انتصارات الساحل الغربي وتحرير مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي، يعتبر دوراً داعماً وفعالاً من خلال العمليات الاستطلاعية والمساندة الجوية للمقاتلين الميدانيين الذين بدورهم حققوا التقدم والانتصارات مسنودين بقوات التحالف العربي.

وأضاف أن قوات الشرعية ممثلة بقوات الجيش والمقاومة وبإسناد التحالف العربي، حققت انتصارات بطولية، وستواصل انتصاراتها الميدانية وفقاً للخطط العسكرية المرسومة من قِبل القيادة العليا لمواصلة تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها العملية العسكرية.

بدوره، أكد رئيس عمليات المجلس العسكري في محافظة تعز العقيد عبدالعزيز المجيدي ل«الخليج»، أن قوات التحالف العربي ممثلة بالسعودية والإمارات، لعبت الدور الرئيسي من خلال المساندة الجوية والبحرية في ضرب واستهداف مواقع وتجمعات ومعاقل الانقلابيين. وذكر أنه من دون المساندة والمظلة الجوية لن تستطيع القوات البرية من التقدم وتحقيق الانتصارات الكبيرة.

وأشار إلى اختلاط الدم اليمني والخليجي في معارك الساحل الغربي ومختلف جبهات القتال ضد الميليشيات الانقلابية، وأشاد بتضحيات وبسالة قوات الجيش والمقاومة المدعومة بقوات التحالف العربي في مواصلة تحقيق الانتصارات ضمن العمليات القتالية منذ اليوم الأول لانطلاق العملية العسكرية قبل نحو أربعة أسابيع، حتى تمكنت من تحقيق أهدافها المتمثلة في تطهير المخا وتأمين الملاحة الدولية وحرمان الانقلابيين من استغلال المنفذ البحري الاستراتيجي لتهريب الأسلحة والمخدرات إليهم، والاستعداد للتوجه صوب محافظة الحديدة، ولفت إلى أن ميناء المخا سيعود للعب دوره التاريخي والاستراتيجي الهام.