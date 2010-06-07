مصدر: تفجير لغمين قرب مطار عدن الدولي

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عدن برس / خاص -

قال مصدر أمني في شرطة محافظة عدن بتصريح خاص لـ"عدن برس"، إن قوات عسكرية مرابطة في مطار عدن الدولي قامت، قبل قليل، بتفجير بعض الألغام في أحد مواقع المطار المطلة على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي المنصور وخورمكسر بمحافظة عدن.

وأضاف المصدر أن القوات العسكرية التابعة للتحالف العربي في مطار عدن عثرت على لغمين قرب شبك المطار على طريق الجسر البحري، وقامت بتفجيرهما، حيث سُمع صوت انفجار قوي جداً في أنحاء مختلفة.

وأكد المصدر أن الأمور تحت السيطرة وطبيعية ولا يوجد ما يستدعي القلق والخوف، والقوات العسكرية والأمنية تقوم بواجبها على أكمل وجه.