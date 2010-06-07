مناقشة تطوير علاقة مندوبية اليمن بالجامعة العربية ومنظمة المرأة العربية

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عدن برس / خاص -

التقى المندوب الدائم لليمن في جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري، مساء الثلاثاء، المدير العام لمنظمة المرأة العربية السفيرة ميرفت التلاوى، في مقر منظمة المرأة العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

تناول اللقاء سبل تطوير العلاقة بين المندوبية الدائمة لليمن ومنظمة المرأة العربية، التي تعد منظمة حكومية تعمل في إطار جامعة الدول العربية ومقرها القاهرة.

وتطرق اللقاء إلى الأهمية القصوى للنهوض بأدوار المرأة العربية، خصوصاً في الظروف العصيبة الراهنة التي تمر بها بلادنا العربية، كونه لا يمكن مجابهة التحديات الراهنة دون تظافر الجهود كافة، الرسمية والمجتمعية، لتغيير الصورة الذهنية السلبية المتوارثة عن المرأة.

وأكد اللقاء على ضرورة التصدي للمهمات الجسيمة الماثلة أمام العرب اليوم في حماية الأوطان ومناهضة الإرهاب وتربية أجيال جديدة مؤمنة بالقومية العربية، وبقيم التسامح والوسطية، ونبذ التطرّف والغُلو بين الشباب، وأن ذلك سيكون أمراً منقوصاً ان تم بمعزل عن تمكين المرأة، والفتيات خصوصاً، من الإدلاء بدلوهن في مجابهة تلك التحديات، والتصدي لعواقبها الخطيرة الراهنة والمستقبلية.

كما تم الاتفاق في اللقاء المثمر على تنظيم عدد من الفعاليات المشتركة المحددة بين المندوبية الدائمة لليمن لدى جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية.

وعُرفت السفيرة ميرفت التلاوي بأنها شخصية عامة مرموقة لها مشاركات حيوية على الأصعدة المصرية والعربية والدولية، فقد شغلت مناصب رفيعة منها مثلاً : الوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للأسكوا في عام 2001، وأيضاً الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة في مصر (2000-2001)، وشغلت منصب وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية (1997-1999)، كما كانت سفيرة لمصر في عدد من البلدان.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السادس للمنظمة، الذي انعقد تحت عنوان "دور النساء فى الدول العربية ومسارات الإصلاح والتغيير" يومي ١٣ و ١٤ ديسمبر الماضي وضع برنامج عمل المنظمة للسنتين القادمتين.

ويركز البرنامج على العمل من أجل أن تحتل قضايا تعليم المرأة ، ومحو أميتها، موقعاً متقدماً فى أولويات المجتمع العربى فى المرحلة التاريخية المعاصرة، وفي مقدمة تلك الأولويات يأتي حق المرأة العربية فى التعليم دون تمييز، انطلاقاً من أن ذلك الحق يعد أساس الحقوق وجوهرها والقاسم المشترك في جميع القيم الإنسانية والشرائع الدينية والدنيوية.