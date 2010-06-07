وزير التربية: ألف وسبعمائة مدرسة دمرتها حرب الانقلابيين

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ألاخبار

مصرع ستة عشر من الانقلابيين بينهم قادة بارزون في شبوة

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عدن برس الأربعاء, 25 كانون2/يناير 2017

عدن برس / خاص -
أفادت مصادر عسكرية ميدانية في محافظة شبوة بأن ستة عشر من ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم بينهم ثلاثة قادة ميدانيين بارزين، كما جُرح نحو عشرين آخرين أحدهم قيادي بارز، في المعارك التي اندلعت بين الجانبين، أمس، إثر كسر قوات الجيش والمقاومة مسنودة بقوات التحالف العربي هجوماً مسلحاً شنته الميليشيات استهدف مواقع قوات الشرعية في مديرية عسيلان محافظة شبوة، شرقي اليمن.

كما شنت الميليشيات الانقلابية قصفاً عشوائياً بمختلف أنواع الأسلحة استهدف المنازل السكنية في عسيلان، وذلك رداً على الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها في عسيلان.

وأكدت المصادر كسر قوات الجيش والمقاومة مسنودة بمقاتلات التحالف العربي هجوماً مسلحاً شنته ميليشيات الحوثي وصالح، في محاولة منها لاستهداف مواقع الشرعية في منطقتي طوال السادة وهجر كحلان بمديرية عسيلان، وعقب التصدي للهجوم اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجانبين، أسفرت عن مقتل ثلاثة من كبار قادة الميليشيات الانقلابية وهم مدير عام مديرية بيحان المعين من قِبل الانقلابيين المدعو زبن الله أحمد دحنان الشريف الملقب بـ«أبو شريف»، وقائد جبهة الصفراء سابقاً المدعو أبو رعد الحيمي، ومدير تموين الانقلابيين في بيحان المدعو حميد الدين حسن أبو مروان.

وقالت المصادر إن الاشتباكات أدت أيضاً إلى مقتل ثلاثة عشر آخرين من العناصر الانقلابية، وإصابة حوالي عشرين عنصراً من الانقلابيين بإصابات متفاوتة بينهم قائد الحوثيين في جبهة الساق عبدالخالق فهيد السيد الملقب بـ«أبو هاشم».

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