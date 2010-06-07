الرئيس هادي يشيد بالإمارات

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عدن برس / سبأ -

أشاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لدى استقباله اليوم بعدن المبعوث الإماراتي الخاص إلى اليمن العميد علي الأحبابي ، بالمكانة التي وصلت إليها الإمارات في مختلف المجالات ومنها ما يتصل بالتقدم العسكري النوعي والمميز في ظل قيادة الدولة الحكيمة.

وعبّر الرئيس هادي، عن امتنانه وتقديره لمجمل الأدوار والجهود التي تقوم بها الإمارات لدعم اليمن في إطار موقفها الداعم والبارز ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، كما عبّر عن اعتزاز الشعب اليمني بالمواقف الأصيلة المساندة للشرعية في اليمن والتي ستكون على الدوام محط اعتزاز وتقدير من أبناء اليمن كافة.

وحمل العميد الأحبابي نقل تحياته لاخوانه قيادة دولة الإمارات وللشعب الإماراتي الشقيق، متمنياً لهم اضطراد التقدم والازدهار.

ومن جانبه نقل المبعوث الإماراتي إلى اليمن العميد الأحبابي، إلى الرئيس هادي، تحيات وتهاني القيادة الإماراتية بالانتصارات والنجاحات التي تشهدها البلد على مختلف الصعد.

كما عبّر عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار المتابعة والتشاور ودعم جهود الرئيس هادي، وصولاً إلى تحقيق الانتصار الدائم للشعب اليمني على القوى الانقلابية.