مفوضية جنوبية تتلف أربعة وعشرين ألف كيلو من الدجاج الفاسد بعدن

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عدن برس / خاص -

أشادت الحكومة الشرعية بالانتصارات العسكرية التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات التحالف العربي في مدينة وميناء المخا، ورفعت تهانيها إلى رئيس الجمهورية عبدربع منصور هادي، والشعب اليمني الذي يمضي بعزيمة وثبات نحو بناء الدولة الاتحادية التي تضمن تحقيق العدالة والمساواة والتنمية.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري للحكومة بالعاصمة المؤقتة للبلاد عدن الذي ناقش جملة من القضايا السياسية والاقتصادية، وقال رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر: يسعدنا أن نحتفل بانتصارين، الانتصار العسكري، وانتصار تجلي الحكمة اليمانية التي تمثلت في مخرجات الحوار الوطني الشامل، الذي صادف اليوم الذكرى الثالثة لوثيقة مؤتمر الحوار الوطني التي توافقت عليها كل القوى والأحزاب السياسية وبما فيها الحوثي وصالح الذين انقلبا فيما بعد على مخرجاته وعلى الدستور و الجمهورية.

وأضاف على الرغم من أننا نعيش أصعب المراحل التي يعاني فيها أبناء اليمن، إلا أننا نفخر بالانتصارات العسكرية التي تحققت في مدينة وميناء المخا، الأمر الذي مكن الشرعية من إحكام السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي.

واعتبرت الحكومة تجربة مؤتمر الحوار الوطني فريدة وهامة ليس فقط على المستوى المحلي، بل على مستوى المنطقة ككل، وأكدت أن مساعي الانقلابيين لعرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يكشف الصورة الحقيقية للانقلابيين الرافضين للشراكة الوطنية ومخططاتهم الدموية لاحتكار السلطة بيد عصابة متنفذة وفاسدة.

كما أكدت أن تنفيذ مخرجات المؤتمر خيار لا رجعة عنه وصولاً إلى بناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على العدالة والمساواة ومبادئ القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، وتحقيق تنمية مستدامة للشعب اليمني ككل، وجددت تأكيدها صرف مرتبات الموظفين في كافة محافظات البلاد بما فيها الخاضعة لسلطة الانقلابيين.

وأطلعت الحكومة في اجتماعها على ملخص نتائج اجتماع الرئيس هادي، بالمختصين حول المشتقات النفطية في محافظة عدن، وخلص بضرورة اجتماع كل من وزراء النفط والمعادن، و الكهرباء والطاقة، والمالية، لبحث حلول فعلية لإنهاء أزمة المشتقات النفطية والكهرباء.

ووجهت الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية، ومجلس تنسيق المساعدات الخليجية والهلال الأحمر الإماراتي والسعودي والقطري والبحريني والكويتي ولجنة الاغاثة العليا بالكويت.

كما جرى مناقشة تقرير وزير الكهرباء والطاقة عن صيانة محطة مأرب الغازية حفاظاً عليها من الانهيار ولتزويد اليمن بالكهرباء، وحيال ذلك أقر المجلس اعتماد مستلزمات الصيانة الوقائية لمحطة مأرب (1) على أن يحال الموضوع لوزارتي المالية والتخطيط لبحث تمويل تكاليف الصيانة.

واستعرض وزير النفط والمعادن تقريراً عن عمل المشاريع، وما تم انجازه خلال المرحلة السابقة والصعوبات التي تواجها الوزارة وأزمة المشتقات النفطية وتأثير محطات توليد الكهرباء على الوقود بالسوق المحلية.