محافظ عدن يؤكد دعمهم للمشاريع الوطنية بعيداً عن السياسة والمناطقية

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عدن برس / خاص -

أقيم في محافظة عدن، صباح اليوم الخميس، حفل إشهار مركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر، بحضور ومشاركة الرعاة الرسميين أ.د. حسين عبدالرحمن باسلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أ.د. الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن.

كما حظي الحفل بحضور نوعي لأساتذة من جامعة عدن ومن الأدباء والكتاب والباحثين والمثقفين والإعلاميين والمهتمين ودارسي أقسام التاريخ وعدد من الضيوف وفي مقدمتهم وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور صالح باصرة ووزير الثقافة مروان دماج.

وألقيت في حفل إشهار المركز العديد من الكلمات من قِبل القائمين على المركز والضيوف ركزت في مجملها على رؤية ورسالة وأهداف ومهام المركز الذي سيقوم بدراسات وأبحاث تاريخية وأثرية متنوعة لاسيما في الجوانب التي تدرس دراسة علمية، وكذا تشجيع الباحثين المميزين وطلاب الدراسات العليا على الخوض في دراسة موضوعات ومراحل تأريخية محددة وتمويل المهم منها.

كما سيقوم المركز أيضاً بنشر الدراسات والمؤلفات التأريخية والاجتماعية الجادة والجديدة، وإعادة طباعة القديم منها ونشره وترجمة المؤلفات التأريخية المهمة التي كتبت بلغات أجنبية، وغيرها العديد من المهام التي تصب جميعها في خدمة البحوث التأريخية والنشر والاهتمام بالمعالم التأريخية والحضارية لمدينة عدن.