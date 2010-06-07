تقرير أممي يكشف تهريب إيران مضادات دبابات وصواريخ حرارية للحوثيين

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عدن برس / محمد القادري -

أفتتح مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي، معمل الحاسوب بمدرسة صافر للتعليم الأساسي والممول من الهلال الأحمر الاماراتي.

وأطلع اليزيدي ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الخضر سالم بجلة، على مكونات المعمل والذي يضم " 29 " جهازاً ومستوى التجهيزات الفنية بما يسهم استيعاب العلوم وفق أحدث وسائل التعليم.

وأشار مدير عام المديرية هاني اليزيدي، إلى أهمية معمل الحاسوب كونه سيسهم في تنمية قدرات ومعارف الطلاب والارتقاء في العملية التعليمية، مثمناً جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة بهلالها الانساني على دعمه اللامحدود في مختلف المجالات الخدمية خاصة قطاع التعليم.

من جانبه أوضح مدير مكتب التربية بالمديرية الخضر بجلة، أن افتتاح المعمل بمدرسة صافر يعد الأول من بين مدارس التعليم الأساسي في المديرية، داعيا أبنائه الطلاب إلى الحفاظ على أجهزة المعمل والاستفادة القصوى منها.