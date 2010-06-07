سلطات مطار عدن توقف مدير المصافي وتمنعه من السفر

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عدن برس / خاص -

تخرجت اليوم الخميس الدفعة الثالثة من قوات النخبة الحضرمية تحت اسم "أسود الربوة"،

لتنضم إلى القوات العسكرية السابقة المنضوية في إطار المنطقة العسكرية الثانية مقرها مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، بمشاركة ودعم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

وشهد حفل تخرج الدفعة العسكرية الجديدة من قوات النخبة الحضرمية الذي أقيم في معسكر الربوة، كل من محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ووكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، ومدير أمن ساحل حضرموت العميد أحمد عمر باجوه، وقائد المحور الثاني العقيد أحمد العامري وعدد من القيادات العسكرية والمدنية.

وعبر محافظ حضرموت اللواء ركن بن بريك، عن سعادته وهو يرى وجوه الخريجين المشرقة التي تحمل في تقاسيمها حب الوطن والدفاع عنه ودحر قوى الشر والإرهاب لتبقى حضرموت آمنة ومستقرة رافضة للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، كما عبر عن شكره لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، نظير كل ما يقدمونه من دعم ومساندة لترسيخ دعائم الأمن في ربوع الوطن عامة ووقوفهم إلى جانب الشرعية.

ولفت إلى أن الدفعة الجديدة إضافة أخرى لقوات النخبة، التي تقدم كل يوم المزيد من الإنجازات العسكرية على أرض الواقع، موضحاً أن هناك دفع عسكرية أخرى ستتخرج من قوات خفر السواحل والصاعقة ومكافحة الإرهاب.

كما أوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية، أن تخرج أفراد الدفعة العسكرية الجديدة جاء عقب تلقيها تدريبات عسكرية مكثفة وشاقة من لياقة بدنية وفنون قتالية حربية، وكذا طرق وأساليب التعامل مع كافة أنواع السلاح باحترافية تواكب التطور والحداثة العسكرية الراقية.

وقال المركز الإعلامي: يعد هذا الإنجاز دليلاً قاطعا للدور العظيم الذي تلعبه قيادتنا العسكرية الحكيمة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة الثانية لتتوالى الانتصارات وتستمر الإنجازات بجهود من صدقوا العزم وشدوا الهمم في سبيل النهوض بالغالية على قلوبهم وقلوب كل من سكن بها حضرموت الخير والعطاء.

وأضاف أن التخرج تم بالمشاركة الفاعلة والدعم السخي من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والذين كان لهم نصيب الأسد بعد فضل الله تعالى ومنه في كل نصر وإنجاز تحقق ويتحقق، فكل الشكر والتقدير لهم، وهنيئاً لحضرموت هذا الإنتصار والإنجاز المحقق والتقدم الملحوظ نحو هدفها السامي والمنشود والمتمثل في تثبيت الأمن والاستقرار.