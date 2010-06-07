النخبة الحضرمية تضبط مستودع أسلحة في الشحر وإرهابي في المكلا

ألاخبار

عدن برس / خاص -

ضبطت قوات النخبة حضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية مقرها مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (شرقي البلاد)، مستودعاً كبيراً للأسلحة في مدينة الشحر الساحلية المجاورة لمدينة المكلا.

وأفاد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثانية أن المستودع يحوي ذخائر أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتفجرات وألغام وعبوات ناسفة، وأنه تم ضبط مستودع الأسلحة في عملية استباقية مهمة عقب عملية رصد ومتابعة من قِبل الأجهزة الاستخباراتية، وأشاد بكفاءة واقتدار قوات النخبة في تنفيذ مهامها.

وعلى الصعيد ذاته، تمكنت قوات النخبة الحضرمية، مساء أمس الخميس، من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي وذلك في منطقة فوة.

واعتبر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية، العملية بمثابة همزة وصل للإنتصارات و الإنجازات التي سبقتها وما سيليها من نصر وإنجاز نخبوي حضرمي تحققه القوات بقيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية حفظه الله.