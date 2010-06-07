القاضي يدحض أكاذيب مستشارة المركز الثقافي بالقاهرة ويفند ادعاءاتها

ألاخبار

عدن برس / خاص -

ناقشت المنظمة الدولية للهجرة والتابعة للأمم المتحدة لشؤون الهجرة في اليمن، اليوم الأربعاء، بمحافظة عدن، وبحضور عدد من وزراء الحكومة ومحافظي المحافظات أعمالها الخاصة في الاطار التشغيلي لأزمة الهجرة.

كما ناقشت المنظمة الدولية في ندوة نقاشية إعادة الاعمار في المناطق المستقرة وإعادة تأهيل البنى التحتية ودعم قطاع الصحة والتعليم وخفر السواحل وإدارة الهجرة والجوازات بأدوات تساعدهم في القيام بعملهم على أكمل وجه في ضبط الحدود، كما ركزت على محاور الجوانب الإنمائية والحيلولة دون تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر.



وفي الندوة النقاشية، قال "لوران دي بوك" رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إلى اليمن أن المنظمة تعمل على حماية المهاجرين القادمين إلى اليمن من القرن الأفريقي والعمل على منع الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي ودعم النازحين والاستجابة لحاجاتهم الانسانية.



وأكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إلى اليمن، أن المنظمة تعمل وبالتنسيق مع السلطات اليمنية على مجابهة الكوارث وتوفير المياه ومكافحة الأمراض المستشرية ودعم النازحين بالمواد الإيوائية والغذائية، وذكر أن من صميم رؤية المنظمة الاهتمام بكل القضايا التي تهم الناس من خلال الدعم الذي سيقدم لهم خلال العام 2017م.



وأشار إلى أن المنظمة تعمل حالياً على مناقشة أزمة تدفق المهاجرين إلى اليمن مع الدول التي ينحدر منها المهاجرين، بالإضافة إلى دعم العودة الطوعية للمهاجرين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم، علماً بأن المنظمة الدولية للهجرة شاركت في الآونة الأخيرة بمساعدة أكثر من مليون نازح من العائدين إلى مساكنهم في 23 مديرية في محافظات يمنية.



ومن جانبه شكر وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم، دور المنظمة الدولية للهجرة من خلال العمل في مجال الدعم الصحي والمتمثل في مكافحة أمراض السل والملاريا والإيدز.



حضر الندوة كل من وزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة، ومحافظي لحج والضالع الدكتور ناصر الخبجي وفضل الجعدي، ووكيل محافظة عدن ومنسق اللجنة العليا للإغاثة محمد نصر شاذلي.