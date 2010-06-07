القاضي يدحض أكاذيب مستشارة المركز الثقافي بالقاهرة ويفند ادعاءاتها

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ألاخبار

حصري..التحالف يدخل لأول مرة المقاتلة"النسر الجارح" ويستهدف المليشيا

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عدن برس الأربعاء, 01 شباط/فبراير 2017
عدن برس/خاص-
بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء إستخدام احدث المقاتلات الحربية ضمن عملياته العسكرية ضد مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في تطور لافت على توسع حدة الحرب المستمرة منذ عامين.
 
وقالت مصادر عسكرية يمنية وخليجية خاصة لعدن برس أن مقاتلات حربية من نوع الـ F15SA الأمريكية والأكثر تطورا دخلت اليوم الأربعاء رسميا الخدمة في مهمات  قتالية واسعة مضيفة "أن هذه المقاتلات شنت بالفعل اليوم عشرات الغارات ضد مليشيا الحوثي وصالح في أنحاء متفرقة من المحافظات الخاضعة لسيطرت الإنقلابيين ومنها صنعاء".
 
كانت السعودية تسلمت قبل نهاية العام 2016 الدفعة الأولى من تلك المقاتلات الفتاكة من إجمالي صفقة يبلغ عددها 84 طائرة وفقا لصفقة عقدتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2012.
 
وأكدت المصادر إن المقاتلات الجديدة (الـ F15SA) التابعة لسلاح الجو الملكي السعودي شاركت لأول مرة منذ صباح في عمليات قصف المليشيات  الإنقلابية مستهدفة مواقعهم وتحصيناتهم في الشريط الساحلي الغربي الممتد من المخا الى محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن الى جانب مواقع تمركزاتهم في ميدي وحرض ومناطق اخرى قريبة من صنعاء.
 
وذكرت المصادر أن ثلاث مقاتلات على الأقل شاركت في الضربات الجوية التي بدأت عند بزوغ فجر اليوم. وقالت المصادر إن اعنف غارات المقاتلات الجديدة كانت في منطقتي بني مطر وهمدان حيث استهدفت مخازن الأسلحة ومخابئ سرية للصواريخ البالستية في موقع (أنجر) العسكري المطل على وادي ظهر بهمدان بعد أن نقلت إليه أسلحة من معسكري الاستقبال (الأول مشاه جبلي) والغوش (140 دفاع جوي) المجاورين له خلال اليومين الماضيين.
 
ووقعت الضربات في منطقة همدان في وقت وصلت مجموعة عسكرية لمليشيا الحوثي وصالح بينهم اشخاص غير يمنيين الى منطقة همدان كما أفادت المصادر العسكرية وسكان بالمنطقة.
 
ويطلق على مقاتلات (F15SA) بالنسر الجارح وهي تحديث شامل للمقاتلات السابقة الـ( F-15SS ) إذ انها نموذج محدث ومطور عن طائرات F-15 الحربية التي أثبتت جدارتها في عدة معارك قتالية سابقا وقد أضيف إليها عدة إمكانيات قتالية وتكنولوجية تجعلها تتمتع بقدرات أعلى من سابقاتها من الطائرات المقاتلة.
 
وجاءت مشاركة مقاتلة النسر الجارح السعودية F15SA غداة استهداف فرقاطة سعودية قرب ميناء الحديدة بزوارق مفخخة يقودها انتحاريين حوثيين. 
 
عدن برس يستعرض قدرات مقاتلة النسر الجارح IF5SA التي ضمت مؤخرا الى أسطول القوات الملكية الجوية السعودية. 
 
مواصفات وقدرات النسر الجارح F-15SA :
 
المحرك :
 
تحتوي طائرة النسر الجارح على محرك F-110-GE-129 المصنع من قبل شركة جنرال الكتريك. ويتميز هذا المحرك بأنه يمنح قوة دفع كبيرة تبلغ حوالي 29400 رطل بدون حارق بينما يمنح قوة دفع تبلغ 32500 رطل باستخدام الحارق وهذا يجعل السرعة القصوى للطائرة 2.5 ماخ.. والمدى 3900 كم بخزانات وقود إضافية.
 
الرادار :
تحتوي المقاتلة على رادار AN/APG-63 (v)3 من نوع ايسا AESA ويصعب التشويش عليه ويتمكن من المسح الالكتروني ومهاجمة الأهداف من مدى بعيد.
 
 
قمرة القيادة:
 
تم تطويرها لتصبح مكونة من نظام التصويب باستخدام الخوذة JHMCS وإنارة القمرة تم دمجها بنظارات الرؤية الليلية.. وهذين النظامين ملائمين للعمل مع صواريخ AMRAAM و Aim 9X Sidewinder و Aim 120C.
 
نظام الحرب الالكتروني:
 
تحتوي مقاتلة النسر الجارح السعودية على نظام DEWS الأكثر تطورا من أنظمة المقاتلات السابقة وهو نظام رقمي يتمكن من الكشف عن طائرات العدو حتى 360 درجة حول الطائرة كما أنه يحتوي على مستقبل لإنذارات الرادار الرقمي ونظام التشويش الرقمي ونظام الاتصال الداخلي ويتميز أيضا بأنه يمنع التشويش من قبل العدو وفي نفس الوقت يتمكن من التشويش على رادارات العدو دون أن يتأثر عمل جهاز الإنذار والرادار.
 
أجهزة الاستشعار:
 
تحتوي المقاتلة على نظام FLIR الذي يحتوي على جهاز استشعار يطلق عليه عيون النمر Tiger Eyes لأنه يتمكن من الكشف والتتبع بواسطة الأشعة تحت الحمراء في القتال جو – جو.. ويحتوي على حاوية التهديف من نوع Sniper XR.
 
 
بود الاستطلاع :
 
تحتوي المقاتلة على بود الاستطلاع Goodrich’s DB-110 reconnaissance pod وهو بود متطور جدا وله قدرات فائقة فهو الأفضل على مستوى العالم حيث أنه يتمكن من أخذ الصور ليلا ونهارا بواسطة تكنولوجيا أجهزة الاستشعار الكهروبصرية وبإمكانه إرسال الصورة مباشرة إلى المحطة الأرضية بواسطة الـ Datalink.
يعمل البود بدون أن يشغله الطيار وذلك بواسطة نظام الإدارة الذي يحتوي عليه.. كما يمكن للطيار من أن يشاهد الصور للتأكد من الأهداف وتقييم الخسائر في المعركة. 
 
بود الاستطلاع الأسلحة:
تتميز مقاتلة النسر الجارح باحتوائها على محطتين لتعليق الأسلحة تجعلها تتمكن من زيادة حمولة الأسلحة الفتاكة بصورة أكبر.. كما أنها باستطاعتها أن تحمل أحدث الأسلحة المتطورة وهي:
 
الصواريخ :
• صاروخ ASM-135 ، وهو صاروخ مضاد للأقمار الصناعية ، تستطيع الطائرة إطلاقه من على ارتفاع 11.6 كم بزاوية ميل 65 درجة وسرعة 1.2 ماغ .
• صاروخ Aim 120 C7 AMRAAM ، وهو صاروخ أمريكي بعيد المدى .
• صاروخ Aim 9X Sidewinder ، وهو صاروخ أمريكي قصير المدى .
• صاروخ AGM 88B ، وهو صاروخ مضاد للرادارات أمريكي الصنع .
• صاروخ AGM-84 Block II HARPOON ، وهو صاروخ أمريكي مضاد للسفن.
 
القنابل :
• قنابل CBU-105 ، وهي قنابل عنقودية أمريكية الصنع .
• قنابل GBU-24 Paveway III ، أمريكية الصنع .
• قنابل GBU-31 JDAM أمريكية الصنع .
• قنابل Mk-82 أمريكية الصنع .
• قنابل Mk-84 أمريكية الصنع .
• قنابل GBU-12 Paveway II أمريكية الصنع .
• قنابل GBU-10 Paveway II أمريكية الصنع .
 
 

 

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