القاضي يدحض أكاذيب مستشارة المركز الثقافي بالقاهرة ويفند ادعاءاتها

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عدن برس/عدن-

وجه مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين تحذيرا رسمياً إلى إيران بسبب تجربتها الصاروخية والهجوم على الفرقاطة السعودية غرب ميناء الحديدة ودعمها للحوثيين وتسلحيهم.

وقال فلين في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض يوم الأربعاء في خطاب شديد اللهجة "تؤكد الإجراءات الإيرانية الأخيرة، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي استفزازي والهجوم الذي استهدف فرقاطة تابعة للبحرية السعودية من قبل مسلحين حوثيين مدعومين من إيران، للمجتمع الدولي بشكل واضح ومستمر حول سلوك إيران لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وقال إن إطلاق إيران صاروخ باليستي هو تحد واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعو ايران إلى "عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية التي صممت لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية".

واضاف أن هذه أحدث انتهاكات إيران للقوانين الدولية وهي مستمرة من قبل حيث قامت خلال الأشهر الستة الماضية بتدريب عناصر حوثية وتسليحها لضرب سفن إماراتية وسعودية، وهددت الولايات المتحدة والسفن الحليفة لها التي تمر عبر البحر الأحمر، وتواصل إيران تهديد أصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وأوضح أن إدارة أوباما فشلت في التعامل مع تهديدات طهران من نشاطات تمثلت في نقل الأسلحة، ودعم الإرهاب، وانتهاكات أخرى للمعايير الدولية.

وقال إن ادارة ترمب تدين مثل هذه الإجراءات التي تقوم بها إيران التي تقوض الأمن والرخاء والاستقرار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتعرض حياة الأميركيين للخطر.

واضاف "الرئيس ترامب انتقد بشدة مختلف الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين إيران وإدارة أوباما، فضلا عن الأمم المتحدة لأنها اتفاقات ضعيفة وغير فعالة".

وقال فلين "اعتبارا من اليوم، نحن نوجه تحذيراً رسميا لإيران"،

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر هذا التحذير على صفحته في موقع تويتر عقب المؤتمر الصحفي.

المصدر : CNN عربية - رويترز