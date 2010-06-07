القاضي يدحض أكاذيب مستشارة المركز الثقافي بالقاهرة ويفند ادعاءاتها

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عدن برس/عدن-

أكدت الحكومة اليمنية اليوم الخميس إن مسلحي مليشيا الحوثي وصالح يحتجزون أكثر من 2195 سلة غذائية في منطقة البرح كانت في طريقها إلى مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

واستنكر وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح احتجاز القوافل الإغاثية وقال إن الحوثيين يرفضون إطلاق تلك المساعدات للمدنيين في مشرعة وحدنان.

وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) استغرب فتح صمت ممثل برنامج الغذاء العالمي بمحافظة تعز وعدم إدانته لتلك الأعمال.

وقال إن برنامج الغذاء العالمي لم يبحث عن بدائل لإرسال بقية القوافل من طرق أخرى وإن الوضع الانساني في تعز بات معقداً جدا وان احتجاز المعونات الاغاثية ومصادرتها يزيد من تعقيد الوضع.

وأضاف "هذه التصرفات ليست الأولى بل سبق للميليشيا وأن قامت باحتجاز أكثر من 64 قافلة إغاثية في مدخل محافظة تعز.. إضافة الى احتجازها للسفن المحملة بالمعونات والمواد الاغاثية في ميناء الحديدة والصليف">