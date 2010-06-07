القاضي يدحض أكاذيب مستشارة المركز الثقافي بالقاهرة ويفند ادعاءاتها

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عدن برس / وام -

قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن سعادة الدكتور عبدالرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ، استدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي وسلمه مذكرة احتجاج حول تزويد إيران، بطريقة غير مشروعة، أسلحة لميليشيات الانقلاب على الشرعية في اليمن.



وأضافت الوكالة أن ذلك يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الملزمة التي تحظر ذلك وما يتضمنه ذلك من اعتداء على الشرعية الدولية وسيادة اليمن، وما يؤدي إليه ذلك من تأجيج الصراع فيه.



وبحسب الوكالة أشار المسؤول الإماراتي إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن واضح في هذا الجانب، وبالتالي فإن السلاح الإيراني ومن ضمنه الطائرات بدون طيار التي قامت قوات التحالف العربي باستهدافها مؤخراً يعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة.



وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية المدعومة من قوات التحالف العربي ضبطت كميات من الأسلحة الإيرانية الصنع التي تم تهريبها إلى ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، خلال معارك الساحل الغربي.