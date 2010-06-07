القاضي يدحض أكاذيب مستشارة المركز الثقافي بالقاهرة ويفند ادعاءاتها

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عدن برس/سبأ-

طالب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برفع حظر سفر اليمنيين ممن يحملون الجنسية الامريكية ومن تربطهم مصالح تجارية وعلاقات اجتماعية ودارسين في الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية اليوم الخميس للسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر والذي أكد خلاله رئيس الجمهورية أن اليمن يعاني من الإرهاب مثل بقية الدول وتبذل قصار جهدها لمواجهة التطرف حتى القضاء عليه.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع وعملية السلام في اليمن على ضوء تعنت الميليشيا الانقلابية ورفضها للتحرك الجاد لوقف نزيف الدم في اليمن.

وأكد الرئيس أن لا سلام الا وفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الذي توافقت عليها كافة شرائح المجتمع والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأشار الى خطورة تحويل الميليشيا الانقلابية لميناء الحديدة الى ثكنة عسكرية لتهديد الملاحة الدولية والتي كان اخرها استهداف الفرقاطة السعودية وقبل ذلك الإماراتية والأمريكية.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الوقوف الدولي الحازم في وجه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وارغامها على قبول السلام والانسحاب من مؤسسات الدولة وتسليم السلاح .

وعبر عن تطلع اليمن لدور امريكي أكثر حزما تجاه صلف الميليشيا الانقلابية المدعومة من ايران لزعزعة الاستقرار في اليمن واستهداف دول الجوار.

من جانبه جدد السفير الأمريكي موقف بلاده المساند للشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي .. مشيدا بالنجاحات التي حققتها الحكومة الشرعية حتى الان في صرف مرتبات الموظفين والتحرك الجاد للحد من الانهيار الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين.

كما نوه بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني في عدد من الجبهات .. مؤكدا دعم الولايات المتحدة للشرعية وإدانة التدخلات الإيرانية في اليمن وزعزعة الملاحة الدولية من خلال استهدف الميليشيا للسفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.