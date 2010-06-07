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ألاخبار

القاضي يدحض أكاذيب مستشارة المركز الثقافي بالقاهرة ويفند ادعاءاتها

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عدن برس الجمعة, 03 شباط/فبراير 2017
عدن برس/خاص-
فند الصحفي والناشط الحقوقي بسام القاضي الادعاءات التي اطلقتها مستشارة المركز الثقافي اليمني بسفارة اليمن في القاهرة عائشة العولقي المنشورة في إحدى المواقع الالكترونية حيث أكالت التهم ضد نادي عدن للتصوير والقاضي احد اعضاءه الفاعلين.
 
وقال القاضي في بيان صحفي ارسله الى عدن برس موضحا جملة من الحقائق والادلة الدامغة التي تدحض ادعاءات العولقي والتي اوضحها في النقاط التالية:
 
اولاً : جميع ما ادعت فيه المستشارة عائشة العولقي كاذبة ولا صحة لها واقحام نادي عدن للتصوير في ذلك هروب من الفضيحة الكبرى التي ارتكبتها بحق عدن من اعترض على سلوكها التهميشي لعدن والجنوب هو شخص الاخ بسام القاضي الذي فضح ما تقوم به المدعية والعمل باسم الشرعية لصالح الحوثيين وهذا الامر يعرفه الجميع وتاريخ المستشارة عائشة العولقي معروف للجميع واسالوا عن فضيحتها قبل فترة مع اتحدا طلاب حضرموت الدارسين في مصر .
 
ثانياً : ادعاءات المستشارة عائشة العولقي اننا حاولنا رفع علم الجنوب ادعاء كاذب والدليل صورنا بجانب علم اليمن وهي منشورة بصفحتنا وطالعها الجميع والشهود ازاء كذبها ذلك كلا من عبدالله باكداده وكيل وزارة الثقافة اليمنية عدنان عبدالحميد مدير عام مكتبة مسواط جميل الصبيحي مدير عام الهيئة العامة للكتاب عدن رياض عبدالجليل مدير عام الهيئة العامة للكتاب لحج عبدالعزيز بن بريك مدير عام المكتبة الوطنية بعدن العميد عمر البكري رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة وغيرهم الكثير من الحاضرين ، وهي بذلك الادعاء تفضح نفسها بنفسها.
 
ثالثاً : بخصوص المبلغ المالي الذي قالت اننا تسلمناه من الاستاذ جميل مدير عام الهيئة العام للكتاب عدن هو مبلغ مائة وخمسة جنيه " 105 جنية" رفضت انا شخصيا استلام أي مبالغ والتزمت بتكاليف طباعة الصور على حسابي الخاص والمبلغ المذكور تسلمه نايف السيد امام جميع الشهود بن بريك ورياض عبدالجليل والعميد البكري وغيرهم الكثير وما يدحض ذلك صورنا على فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي .
 
رابعاً : الكل يعرف قيم ومبادئ واخلاقيات شخصي الكريم انا " بسام القاضي " ومقارعته للباطل بالحجة والبرهان ولننا نمتلك الشجاعة والصراحة واجهنا عائشة العولقي وجها لوجه بالوعي والعقل وصوت الحق ، اما بخصوص المستشارة العولقي فمشاكلها هذه ليست جديدة واسالوا شباب ملتقى حضرموت ماذا عملت تجاههم قبل سنوات ، وهما فقط تنسب أي جهود اخرى للمركز الثقافي اليمني بالقاهرة الذي تديره منذ سنوات .
 
خامساً : عند تدشين ملتقى المصورين العرب الاول في 22 يناير 2017 كانت عائشة العولقي موجودة وقلنا لها نحن مستعدين لتسليمك كل الصور للمعالم الاثرية والدينية والسياحية بعدن والجنوب واخذت ارقامنا وايميلاتنا للتواصل وذلك بحضور الشهود عبدالله باكداده وكيل وزارة الثقافة والصحفي حسن قاسم والدكتور جعفر الشلالي والنشطاء علي محروق اضواء نجمي وامين العوذلي وغيرهم الكثير ، لنتفاجأ يوم المعرض بعدم وجود أي صور لعدن والجنوب وغياب صورة الرئيس هادي ، الامر الذي دفعنا للتساؤل هل القائمين على المعرض من الشرعية ام الانقلابيين .
 
سادساً : عائشة العولقي قالت امام جميع الشهود المذكورين اعلاه انها ليس لها ميزانية في المركز الثقافي اليمني بالقاهرة وانها تصرف على نشاطات المركز من مالها العام ، من فين لها تلك الاموال ايضا ، وما دام ان السفارة لم تقدم لها شيء ، لماذا صرحت في موقع صوت عدن ان السفارة هي من دعمت المعرض وتكفلت بكل الاعمال .
 
سابعاً : ادعت العولقي اننا لم نأتي بالصور وجئنا يوم الاحد تاريخ 29 يناير لعمل الفوضة كما زعمت في جناح اليمن وان الامن المصري تدخل لإخراجنا ، هنا تتجلى ام الفضائح حيث تكذب العولقي نفسها بنفسها ، نحن اتينا ورفعنا صور معالم عدن والجنوب بأخلاق ونظام وأدب بالتنسيق مع السفير مارم والشهود المذكورين اعلاه وخرجنا بعد التقاط الصور مع القائمين على المعرض بكل فرح وسرور وهما عدنان عبدالحميد مدير عام مكتبة مسواط جميل الصبيحي مدير عام الهيئة العامة للكتاب عدن رياض عبدالجليل مدير عام الهيئة العامة للكتاب لحج والصور تؤكد ذلك وهي موجودة ومنشورة بصفحاتنا بنفس اليوم وبإمكان الجميع التواصل مع المذكورين للتأكد .
 
ثامنًاً : من اعترض على عدم وجود صور عدن هو انا شخصيا " بسام القاضي" فلماذا تقحم العولقي نادي عدن للتصوير ممثلاً برئيسه نايف السيد ، والسؤال هنا يتجلى لماذا تعمدت العولقي تهميش عدن والجنوب ، ولماذا لم تقوم برفع صورة الرئيس هادي بجناح اليمن اسوه بـ "جناحات الدول" الاخرى .
 
تاسعاً : انا صحفي ولدي وعي وقيم واخلاق واعرف البروتكولات ولدي سمعة طيبة فليبحث الجميع كم هي المشاكل التي عملها بسام القاضي وكما هي المشاكل التي عملتها العولقي نتيجة قيامها لأكثر من مرة بنسب أي نشاطات لجهات اخرى لصالح المركز الثقافي اليمني الذي تديره والتابع لسفارة اليمن بالقاهرة وكم هي المبالغ التي كسبتها على ظهور الاخرين .
 
عاشراً : نكتفي في النقاط اعلاه ونختتم توضيحنا هذا بالمثل القائل " جنت على نفسها براقش"
 
بسام القاضي 
صحفي وناشط حقوقي
القاهرة 2 فبراير 2017 
 

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