هذا سبب الإنفجار الذي سمع في كريتر

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عدن برس / متابعات -

أكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، على ضرورة إنهاء الصراع في اليمن على مبدأ تحقيق العدالة وتقاسم الثروة والسلطة في ظل نظام فيدرالي اتحادي يراعي حساسيات المجتمع اليمني، وجدد رفضه لأي ضغوط للقبول بخارطة الطريق التي تقضي على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرارات الدولية.



وقال الرئيس هادي في مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة "القدس العربي"، إن عملية الرمح الذهبي لن تتوقف إلا بتحرير كامل التراب اليمني من الميليشيا الانقلابية، وإن هدف عملية الرمح الذهبي هو الوصول إلى محافظة الحديدة، وسنرى من يصلها أولاً القوات القادمة من الشمال عن طريق حرض وميدي، أم القوات التي زحفت من الجنوب من باب المندب وذوباب والحديدة هي المرحلة المقبلة بعد تحرير المخا.



وأضاف: للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية دور كبير في هذه العملية، والقوات التي انطلقت من الجنوب كانت بغطاء جوي من التحالف، وبالإضافة إلى المساعدة العسكرية في التزويد بالدعم العسكري البري والبحري، مشيراً إلى أن الأشقاء في دولة الإمارات كان لهم دور واضح في هذه العملية ضمن قوات التحالف الأخرى.



ولفت إلى أنه جرب كل الوسائل الممكنة سلمياً لإقناع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بالتراجع عن الانقلاب واحترام الشرعية ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنهم لم يقدروا صبره عليهم، ومحاولاته التي تجنب البلاد الحرب منذ أن كان في صنعاء، وأكد المضي قدماً نحو استعادة الدولة من أيدي الميليشيا الانقلابية، ولن يتم التنازل عن تحرير اليمن من سيطرتهم.



وأشار إلى أن الحوثيين وصالح لا يرغبون حقيقة في تحقيق السلام، والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرارات الأمم المتحدة وذلك بعد مماطلاتهم ومراوغاتهم، وإضاعتهم للفرص التي منحت لهم خلال الفترة الماضية واستغلالهم الوقت، وتزويدهم بالسلاح.



وعن خارطة الطريق قال الرئيس هادي: نحن قدمنا للمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، ملاحظاتنا حولها، ولكننا لا يمكن أن نعلن عن القبول بها بشكلها الحالي لأنها تعاقب الشرعية وتكافئ الانقلاب، وتعيدنا إلى نقطة الصفر، وتلغي في مآلاتها نظام الأقاليم، وهذا هو مطلب علي عبدالله صالح والحوثيين.



وأضاف: سأظل متمسكاً بنظام الأقاليم، وأقاتل من أجله، ولو تخلى عني الجميع، وقد ضحيت بأخي ناصر منصور هادي وأحفادي وغيرهم من الرجال، في سبيل هذا المشروع الذي نريده مخرجاً لليمن، وجدد تمسكه بمرجعيات الحوار الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية، وخاصة القرار 2216.



ولفت إلى أن علي عبدالله صالح، كان يريد أن يورث نجله أحمد بعده في السلطة، وكان يخشى من معارضة حزب الإصلاح، وعلي محسن الأحمر، فأدخل البلاد هو والحوثي في ست حروب متواصلة، لاستنزاف علي محسن والفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها، حتى يسهل أمر التوريث، وكان يأخذ الأموال من السعودية ودول الخليج بحجة أنه يقاتل الحوثيين الذين تدعمهم إيران.



وأكد أنه ضد التوريث وأن مشروعه الوحيد هو اليمن الاتحادي، ونظام الأقاليم، مشيراً إلى أن اليمن بدون الأقاليم ستظل في صراع، وقال: نحن في اليمن نحتاج الأمن، والأمن من دون العدالة مستحيل، والعدالة من دون نظام الأقاليم في اليمن مستحيلة، ونريد أن يشعر كل إقليم أنه يحكم نفسه بنفسه، ويستثمر ثرواته لأبنائه بعد أخذ حصة الحكومة المركزية أو الفيدرالية.



وأضاف: من يرفض نظام الأقاليم عليه أن ينظر إلى تجربة إثيوبيا المكونة من 17 إقليماً، نقلها نظام الأقاليم من دولة مجاعة، دولة كثير من مواطنيها لا يجدون قوتهم، ولا كسوتهم، ثم نقلتها الأقاليم إلى دولة في مقدمة اقتصادات الدول النامية، وعلى المجانين أن يتأملوا في جنوب إفريقيا وتجربتها، وعليهم أن يعرفوا أن البديل هو الحرب التي لن تنتهي.