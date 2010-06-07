مغادرة دفعة من جرحى الجيش والمقاومة عدن إلى الهند للعلاج

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ألاخبار

قائد مقاومة خورمكسر يعود بعد رحلة علاج في الخارج

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عدن برس الجمعة, 03 شباط/فبراير 2017

عدن برس - وصل سليمان الزامكي قائد مقاومة خور مكسر بعدن صباح يوم الجمعة الى مطار عدن قادما من جمهورية مصر العربية عقب رحلة علاج استمرت اسبوع.

 

وكان في استقبال الزامكي العشرات من ابناء خور مكسر ونشطاء من الحراك الجنوبي وقيادات من المقاومة الجنوبية.

 

واصيب الزامكي خلال مواجهات مسلحة في الحرب الأخيرة بعدن .

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