مغادرة دفعة من جرحى الجيش والمقاومة عدن إلى الهند للعلاج

ألاخبار

عدن برس / خاص -

قال سكان في بلدة احور محافظة ابين جنوبي اليمن ان طائرة بدون طيار عادت للتحليق منذ ساعات

في سماء بلدة أحور مساء اليوم الجمعة.



وقالوا لعدن برس إنه سمع وبوضوح ازيز الطائرة تحوم في سماء البلدة باتجاه سواحل وجبال احور وعلى علو منخفض من المدينة الساحلية وذلك بعد انقطاع دام أشهر.



وكان عدد من مسلحي القاعدة ظهروا يوم الأربعاء في اطراف بلدة أحور حيث أقاموا نقطة تفتيش ظلوا فيها حتى انسحابهم منها في وقت مبكر في اليوم الثاني (امس الخميس).



وتحوم الطائرة بلا طيار (الدرونز) والتي يعتقد انها امريكية في سماء البلدة بحثا عن اهداف ومواقع عناصر لتنظيم القاعدة.



وفيما تشهد محافظة أبين تدهورا في الاوضاع الأمنية يخشى الكثيرون استغلال جماعات مسلحة هذا التدهور والانقضاض على مناطق المحافظة.



وقال مسؤولون امنيون في أبين لعدن برس ان ترتيبات امنية واسعة اتخذت وتم تعزيز عدة مناطق ومنها لودر بقوات اضافية من الجيش التابعة للواء 115.