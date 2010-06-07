متحدث اللجان لعدن برس:عشرين قتيل للقاعدة خلال صد اهالي لودر هجومهم

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عدن برس/خاص

صدت قوات الحزام الأمني لمدينة لودر بمساندة من مقاتلي المقاومة الجنوبية(اللجان الشعبية سابقا) فجر اليوم السبت هجوم مسلحين يشتبه بإنتمائهم لتنظيم القاعدة حاولوا السيطرة على مركز إدارة الأمن.

وأوضحت مصادر مشتركة من المقاتلين واهالي المدينة لعدن برس ان عناصر القاعدة هاجموا مركز ادارة أمن مدينة لودر ولكن ثم التصدي لهم ودارت معهم اشتباكات استمرت نحو ساعتين استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وقال احد القيادات الميدانية لما كان يعرف باللجان الشعبية لمدينة لودر لعدن برس أنه بفضل الله والرجال الميامين من قوات الحزام الأمني وهم من ابناء لودر ثم دحر العناصر الارهابية التي حاولت التسلل الى مركز شرطة المدينة عند الساعة الواحدة فجر اليوم السبت حيث تلقوا درسا ثم فروا خائبين الى أماكنهم المجهولة في الجبال.

وتابع:"الاشتباكات توقفت عند الساعة الثالثة والنصف تقريبا بعدما هربت العناصر الارهابية تاركة اعدادا من قتلاها مرمية في مواقع مختلفة من المدينة.. مؤكدا خرجت اهالي وابناء مدينة لودر بإمكاناتهم البسيطة لحماية مدينتهم من المعتدين".

وقال سكان أن ستة قتلى لعناصر القاعدة ثم العثور عليهم عند مركز الشرطة الى الان (لحظة كتابة الخبر الساعة الرابعة والنصف فجرا) في حين يوجد مصابين في صفوف مقاتلي الحزام والمقاومة الشعبية الجنوبية.

وقال القيادي السابق في اللجان وعمليات الحزام الأمني بلودر نزار جعفر لعدن برس ان مصابين اثنين في صفوف قواتنا من المواطنين وأفراد الحزام ومقاتلي اللجان الشعبية وحالتهم جيدة بينما عدد قتلى القاعدة بلغ 20 واربعة جرحى.

وذكر السكان انهم شاهدوا ثلاث سيارات للمسلحين تهرب بإتجاه منطقة المنياسة التابعة لمدينة مودية وثلاث سيارات اخرى تهرب عبر الطريق الإسفلتي المؤدي الى شمال شرق لودر.

وأكدوا انه خلال محاولة هروب المسلحين ثم نصب كمين لهم وقتل منهم 4. وقالوا ان عشرة مسلحين للقاعدة قتلوا في الاشتباكات التي دارت في انحاء مختلفة من المدينة. كما اصيب اربعة منهم.

وكانت قوات تابعة للحزام الأمني التي تشرف عليها دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن انسحبت يوم الخميس من جبل يسوف وعكد بشكل مفاجئ ودون الافصاح عن اية اسباب مخالفة بذلك الاتفاق مع اهالي المدينة التي سمحوا لهم بإعتبارهم قوات نظامية لكن الأولى تخلى عن الاتفاق على مايبدو دون حتى إبلاغ اهالي وقيادة السلطة المحلية لمدينة لودر.

ونقلت مصادر محلية تساؤل اهالي المدينة عن السبب الذي دفع قوات الحزام الأمني للإنسحاب المفاجئ وعدم إشعارهم بعملية الانسحاب نفسها.

*صورة من الارشيف لمقاتلي اللجان الشعبية بمدينة لودر...