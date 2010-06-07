الجيش الأميركي يسحب فيديو لهجوم باليمن بعد خطأ "غريب"

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ألاخبار

غياب الحكومة يهدد بسقوط أبين بيد "القاعدة" مجدداً

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عدن برس السبت, 04 شباط/فبراير 2017

عدن برس / خاص -
ساهم غياب دور الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ووزارات حكومته والسلطة المحلية في محافظة أبين عن القيام بواجبهم والمهام الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه منذ تحرير أبين من التنظيمات الإرهابية، منتصف شهر أغسطس الفائت، بإتاحة الفرصة أمام محاولات عودة القاعدة وتهديدها بالسيطرة على مناطق ومدن أبين.


وكانت قوات الجيش والمقاومة الجنوبية وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي وفي مقدمتها القوات المسلحة الإماراتية نجحت من خلال عملية عسكرية شاملة وواسعة أطلقتها، منتصف أغسطس من العام الماضي، في تحرير مدن أبين من تنظيم القاعدة، وقامت حينها القوات التي حررت أبين بالانتشار معززة بالأفراد والآليات العسكرية المصفحة في كل أراضي أبين.


ومنذ ذلك الحين وبدلاً من قيام السلطات الحكومية بتكثيف وتعزيز تواجدها في كافة مناطق ومدن أبين لتأكيد الحضور القوي للدولة، وإشعار كافة شرائح وفئات المجتمع بأنه فعلاً تم طي صفحة تنظيم القاعدة، تفاجئ الجميع بغياب الدولة بشكل كبير واكتفائها بالظهور على استحياء بين حين وآخر، كما اقتصرت عملية تطبيع الحياة في أبين على دور دولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي قدمت الكثير من المساعدات الغذائية والخدماتية لأهالي وسكان أبين للتخفيف من معاناتهم، ولهذا أُتيحت الفرصة أمام القاعدة لتشكيل التهديدات التي تهدد أبين، حالياً، بإمكانية سقوطها في قبضة القاعدة مجدداً.


وأمام الواقع الذي تشهده أبين، في الوقت الراهن، فان الوضع يتطلب الإسراع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه لتحل الدولة محل التنظيمات الإرهابية واستعادة الدولة مكانتها وفرض هيبتها في كل شبر من أبين، وذلك من خلال مضاعفة وتكثيف الجهود الحكومية والأهلية، والاستفادة من دعم دول وقوات التحالف العربي المتاح حالياً، وعدم الانتظار والمماطلة كثيراً في قيام السلطات الحكومية بدورها من أجل إنقاذ أبين، ما لم فانه بالتأكيد وبدون شك فان الباب سيكون مفتوحاً على مصراعيه لتدخل إقليمي ودولي بشكل أوسع وأكبر لمحاربة الإرهاب.

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