عدن..بدء أعمال المؤتمر السادس لأمراض الدم والاورام السرطانية

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عدن برس / خاص -

تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حالياً، أزمة في وسائل النقل والمواصلات نتيجة انعدام المشتقات النفطية من مادتي البترول والديزل في محطات تعبئة الوقود.



وشاهد محرر "عدن برس"، العديد من المواطنين بانتظار وسائل النقل في عدد من الشوارع بأنحاء مختلفة في عدن، كما شاهد بعض حافلات النقل تسير وهي محملة بركاب يفوقون عدد المقاعد في الحافلة، الأمر الذي يعكس عدم توفر المواصلات وصعوبة تنقل المواطنين بين مختلف مناطق ومدن عدن بصورة طبيعية.



ومنذ يوم أمس الجمعة، تصاعدت حِدة أزمة المشتقات النفطية بمحطات تعبئة الوقود التي باتت خالية من مادتي البترول والديزل، ما اضطرها إلى إغلاق أبوابها، وكانت شركة مصافي عدن أعلنت، مساء يوم الأربعاء الماضي، ضخ كميات من مادتي البترول (ألف طن) والديزل (أربعة آلاف طن)، إلى شركة النفط في عدن لتوزيعه في السوق المحلية بمحطات الوقود ومحطات الكهرباء، ولكن لم يمر يوم واحد فقط حتى تجددت أزمة المشتقات النفطية.



وبحسب مصادر خاصة، تعود أسباب أزمة المشتقات النفطية إلى تعنت شركة "عرب جلف" التي يمتلكها رجل الأعمال أحمد صالح العيسي، لعدم تصريف وتوزيع كميات الوقود التي يحتكرها في خزانات مصفاة عدن للسوق المحلية بعد رفض شركة النفط / عدن تحديد أسعار المشتقات النفطية من قِبل "العيسي"، ومواصلة شركة "عرب جلف" احتكار استيراد المشتقات النفطية.



كما لم تفضِ زيارة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إلى شركة مصافي عدن، ولقائه بقيادة ونقابة مصفاة عدن، الأسبوع الفائت، إلى حل كافة إشكاليات مصافي عدن، وإيجاد حلاً جذرياً لأزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها عدن منذ أشهر من خلال توفير النفط الخام للمصفاة لمعاودة عملها الرئيسي بصورة طبيعية والمتمثل بتكرير وإنتاج النفط، بدلاً من تحولها إلى تخزين المشتقات النفطية لشركة "عرب جلف".