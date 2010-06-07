عدن..بدء أعمال المؤتمر السادس لأمراض الدم والاورام السرطانية

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عدن برس/نبيل الجنيد-

بدأت اليوم السبت بالعاصمة عدن اعمال المؤتمر السادس لأمراض الدم والاورام والذي تنظمه جامعة عدن والمركز الوطني لعلاج الاورام وذلك ضمن برنامج الحملة الخليجية الثانية لمكافحة السرطان.

وخلال افتتاح برنامج المؤتمر الذي عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن الدغر اوضح رئيس المركز الوطني لعلاج الاورام السرطانية رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور جمال عبدالحميد " ان المؤتمر اليوم ينعقد في ظل ظروف استئنافية تعيشها عدن ما بعد الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية على عدن.. الا ان اصرار وعزيمة العديد من النخب والاكاديميين بجامعة عدن وضمن الحملة الخليجية الثانية لمكافحة السرطان اصر الزملاء على اقامة المؤتمر العلمي وذلك من اجل الخروج بتوصيات هادفة للحد من انتشار الاورام السرطانية التي تفتك بارواح الكثير من المرضى في الجمهورية اليمنية.

مشيرا ان المركز الوطني ينفذ العديد من المشاريع وتقديم الخدمات تجاه المرضى وذلك بالتعاون مع كلية الطب التي كان لها دور كبير برفد المراكز الخاصة بعلاج الاورام بالكادر المؤهل لتقديم خدمات انسانية بحته ، مؤكدا على مواصلة تنفيذ البرامج والمؤتمرات العلمية في المستقبل من اجل الوصول الى نتائج نهائية لعلاج الامراض السرطانية .

بدوره اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ان الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي ماضية في تطوير البحوث العلمية على مستوى الجامعات اليمنية ، كذا عقد مزيد من المؤتمرات وورشات العمل والخروج بتوصيات بمختلف التخصصات ليتم بلورتها والعمل عليها ميدانيا ، مؤكدا ان جامعة عدن والجامعات اليمنية لديها كوادر مؤهلة قادرة على الابداع وتقديم دراسات وتحاليل عملية كبيرة ستتحول في المستقبل الى مناهج يستفيد منها الاجيال والباحثين في المستقبل ، وهو الامر الذي يتوجب علينا البحث والعمل على تشجيع الابحاث والاعمال التي الهادفة والمتميزة التي تقدم حلول ناجحة لمساعدة المرضى وفي مقدمتها الدعم النفسي التي يفتقدها الكثير من المرضى ،

داعيا المشاركون بالمؤتمر الى التفاعل والاستفادة من اوراق العمل التي ستناقش على مدى يومين من اجل تحقيق نتائج متميزة يتفيد منها المواطن الذي يعاني ظروف اقتصادية صعبة جدا نتيجة الحرب العبثية التي اشعلها الانقلابيون لاجتياح المدن وتدمير البنية التحتية بمقدمتها القطاع الصحي الذي يحتاج الى تكاتف الجميع .

وقال رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور " ان جامعة عدن ستعمل على تطوير البحوث العملية والاكاديمية سواء في مجال الطب او غيرها من التخصصات الاكاديمية ، لافتا ان عقد مثل تلك الورشات والمؤتمرات العلمية تكتسب اهمية كبيرة للتوعية بمخاطر امراض الدم وامراض السرطان ، مؤكدا بان حملة التوعية لابد ان تتوسع الى المدارس والمعسكرات وذلك للوصول الى نتيجة اكبر بين اوساط المجتمع الذي يتعرض لتلك الامراض المزمنة ، مشيرا ان المريض بحاجة الى دعم نفسي بدرجة اساسية وبعدها يتم تلقيه للعلاجات الاخرى .

واضاف بان هناك اعداد لعقد لقاء موسع بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وجامعة عدن ومعهد الدكتور امين ناشر وذلك لاقامة مشروع بحثي وتوعوي من مخاطر امراض السرطان ، داعيا المشاركون بالمؤتمر الى التفاعل والخروج بتوصيات علمية ليتم مناقشتها والعمل عليها ميدانيا .

هذا وسيتم خلال المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين مناقشة العديد من الابحاث واراق العمل تتعلق بامراض الدم والاورام السرطانية قدمها نخبة من الاطباء والباحثين بكلية الطب جامعة عدن.