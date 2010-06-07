مسؤول حكومي ينفي اية اشتباكات في المطار ويطالب الإعلام بتحري الدقة

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عدن برس / علي الجفري - تصوير: عبدالله مسيعد -

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم السبت، مشروع حفر بئراً ارتوازياً بمنطقة عيوة بمديرية رماه ضمن مشروع حفر 18 بئراً عميقاً ارتوازياً بصحراء محافظة حضرموت في إطار الدور الإنساني الكبير الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لنداء سكان المناطق الصحراوية نتيجة لشحة المياه وانعدام المشاريع الحكومية فيها.



واكد مشرف مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي بوادي وصحراء حضرموت حمدان المنهالي أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن اهتمام دولة الإمارات بمشاريع البنية التحتية بحضرموت ولتخفيف معاناة المواطنين, موضحاً أن المشروع سيشمل إلى جانب حفر الآبار توصيلها بخط الضخ وتوريد وتركيب وحدات الضخ.



وقال: إن الهيئة تسعى بشكل حثيث لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في صحراء حضرموت باعتبارها اكثر منطقة تعاني من نقص المياه والجفاف، حيث تعاني صحراء حضرموت موجة جفاف قاسية منذ السنوات القليلة الماضية لم تشهدها منذ زمن طويل، وتعد مشكلة نقص المياه أكبر مشكلة يواجهها أهالي المناطق الصحراوية، ولذا حرصت الهيئة على تنفيذ هذا المشروع الهام لتوفر مياه الشرب والري وتخفف على الناس مشقة الحصول على الماء من خلال مشاريع المياه المتنوعة.



وبدوره أكد رئيس الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت عبدالله المسافري أن تدشين مشاريع حفر آبار ارتوازية في صحراء حضرموت يأتي تجسيداً للاهتمام الذي توليه دولة الامارات وقيادتها الرشيدة، لتحسين الأوضاع الإنسانية بصورة عامة، لأبناء حضرموت وتعزيزاً للمبادرات التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتخفيف معاناتهم، ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف التي يتعرضون لها.



وقال إن المشروع سيساهم بشكل كبير في تحسين ظروف أهالي هذه المناطق الى جانب استقرار سكان القرى في مواطنهم وعدم هجرتهم، فضلاً على صحة الناس، والتغلب النسبي على مشكلة الشح والندرة في المياه وتوفير كميات كافية في المناطق والقرى المستفيدة.



وعبر أهالي منطقة عيوة بمديرية رماه بصحراء حضرموت عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وهلالها الأحمر الإماراتي على كل الجهود التي يبذلونها في تنفيذ مشاريع حيوية وتخفيف معاناة المواطنين بالشريط الصحراوي.