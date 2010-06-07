انطلاق مهرجان الحب والوفاء لعدن بنسخته الثالثة

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عدن برس / سبأ -

وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتشكيل وتفعيل غرفة عمليات مشتركة تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن لتوحيد المعلومة وتسهيل اتخاذ القرار بما يعزز استتباب الأمن بصورة عامة، واستكمال ترقيم منتسبي قوات الحزام الأمني وصرف مرتباتهم وبصورة عاجلة.



جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعاً استثنائياً للقيادات العسكرية والأمنية بحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر للوقوف على جملة الأوضاع والمستجدات واتخاذ ازاءها مايلزم.



وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد سيف اليافعي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وعددا من القيادات العسكرية والأمنية، رحب الرئيس هادي بالجميع واضعاً أمامهم صورة موجزة عن مجمل التطورات التي تشهدها البلد على صعيد النجاحات المتوالية التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم واسناد من قوات التحالف على أكثر من صعيد.



وأشاد رئيس الجمهورية بالتضحيات الجسيمة والدماء الزكية التي أنارت وتنير دروب العزة والكرامة والمستقبل المشرق لأبناء الشعب اليمني قاطبة وطوي صفحة بقايا الامامة والكهنوت ومليشياتهم وأزلامهم ومن يمولها ويقف خلفها .. مثمناً الجهود التي يجترحها ويبذلها الجنود المجهولين والقادة الميدانيين في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الذي ينشده المواطن البسيط ويتوق إليه الشعب بعيداً عن التطرف والإرهاب والغلو وتعدد الولاءات التي لاتخدم في المجمل إلا أعداء الوطن.



وقال الرئيس هادي: إن الانتصارات التي تحققت لوطننا وشعبنا تستدعي توحيد الجهود ورص الصفوف للعبور الآمن إلى المستقبل الذي ينشده الجميع في إطار وطن اتحادي عادل ومستقر.. موجهاً الجميع بتحمل مسؤولياتهم في استتباب الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والوطن بشكل عام.



كما تناول الاجتماع جملة من القضايا والموضوعات الهامة التي تهم المواطن والمجتمع واتخاذ مايلزم بشأنها، مطمئناً الجميع بأن رحلات الطيران من وإلى مطار عدن الدولي مستمرة وبوضعها الاعتيادي اليومي ولا صحة لما يتناول خلافاً لذلك.