انطلاق مهرجان الحب والوفاء لعدن بنسخته الثالثة

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عدن برس / خاص -

عادت مظاهر الحياة الاعتيادية إلى طبيعتها تدريجياً في محيط مطار عدن الدولي بمحافظة عدن (جنوب اليمن)، كما فُتحت الطرقات الرئيسية أمام حركة السيارات، وذلك عقب توجيهات رئاسية بانسحاب الآليات العسكرية والأمنية وعودتها إلى مواقعها وإنهاء التوتر حول مطار عدن التي تعود لأسباب متعلقة باستقدام قوة أمنية وعسكرية جديدة لتتولى مهام عملية تأمين وحماية المطار بدلاً عن القوة السابقة.



وبحسب مصادر مسؤولة متطابقة قالت ل"عدن برس": إن توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بشأن إنهاء التوتر في محيط مطار عدن، جاءت عقب حالة من التوتر والتحركات المريبة التي شهدتها منطقة المطار، منذ فجر اليوم الأحد، تسببت بإغلاق خط الجسر البحري والعريش وحالة من القلق والخوف بين أوساط مختلف شرائح وفئات المجتمع من احتمال اندلاع اشتباكات مسلحة، ولم تكشف المصادر طبيعة التوجيهات الرئاسية، كما لم تؤكد ما إذا تضمنت تسوية نهائية للأمر.



وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر حكومية مطلعة، بقيام طائرة أباتشي ظهر اليوم باستهداف طقم عسكري متمركز بالقرب من دوار الرحاب بمنطقة العريش مديرية خورمكسر (شرق عدن)، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بإصابات طفيفة، دون سقوط قتلى، كما أدت الضربة إلى احتراق الطقم العسكري، وذلك بسبب عدم انصياع أفراد الطقم العسكري للتوجيهات الخاصة بعدم تمركز أي عربات عسكرية أو أمنية في محيط مطار عدن للحد من حالة التوتر والتأجيج المسلح، وتأمين وسلامة رحلات الطيران الجوية والمسافرين على متن طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الواصلة والمغادرة من وإلى مطار عدن، حيث كانت هناك رحلتين جويتين وصلتا وغادرتا المطار بشكل طبيعي.