انطلاق مهرجان الحب والوفاء لعدن بنسخته الثالثة

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عدن برس / خاص -
شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات الانقلابيين في عدد من المحافظات اليمنية، وكبدت الغارات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خسائر بالأوراح والعتاد العسكري.
وقالت مصادر ميدانية إن غارات التحالف استهدفت أهدافاً وعتاداً عسكرياً يتبع الانقلابيين في منطقة القويبل شمال شرق مديرية بيحان بمحافظة شبوة.
كما دمر طيران التحالف العربي مخزناً للأسلحة في منطقة موشج بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، كما شن سلسلة غارات عنيفة على مواقع الميليشيات في شمال مديرية المخا الساحلية ومحافظة حجة ومديرية صرواح بمحافظة مأرب.
نجحت ثورة فبراير ثورة السلمية في قلب المعادلات التي بدا انها كانت قد استقرت لصالح نظام سياسي واجتماعي هجين
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